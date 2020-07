Vlieger Christine Martens (34) uit Leeuwarden omgekomen na helikoptercrash Aruba

Het toestel ging rond 14.30 uur (lokale tijd) weg en kwam zo'n 12,5 kilometer uit de kust in de zee terecht. De twee andere bemanningsleden zijn er wel beter voor weg gekomen. Er is nog geprobeerd om Martens en Warnies te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het ongeluk gebeurde met een patrouillevlucht voor de Kustwacht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Alle defensiehelikopters van hetzelfde type NH90 worden vooralsnog aan de grond gehouden, omdat de Inspectie Veiligheid Defensie onderzoek verricht.

Martens uit Leeuwarden

Christine Martens kwam uit Leeuwarden. Tussen 2010 en 2015 was ze ook piloot op een SAR-helikopter. In 2014 heeft Omrop Fryslân haar voor de radio geïnterviewd naar aanleiding van het 55-jarig bestaan van de SAR-helikopter (zij is in de tweede audiobijdrage te horen). De vliegbasis in Leeuwarden heeft laten weten intens mee te leven met de families, partners en vrienden van de omgekomen collega's.

Naast haar werk als militair was ze ook bekend als fashion-fotografe en make-up-artiest. Ze heeft daarvoor de Photo Academy in Amsterdam gevolgd en deed ook The Academy of Makeup in Glasgow. Ze heeft onder meer foto's voor Vogue gemaakt.