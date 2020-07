Nieuw scanapparaat voor nucleaire geneeskunde in Antonius Ziekenhuis

De laboranten van de nucleaire geneeskunde-afdeling in het Antonius Ziekenhuis in Sneek werken vanaf maandag met een nieuw apparaat. Het gaat om een zogenoemde Spect-CT. Dat apparaat is een combinatie van een gamma-camera en een CT-scan. Zo kan er bij nucleair onderzoek aanvullend een CT-scan gemaakt worden als dat nodig is.