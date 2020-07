Burgemeester Brouwer doet vakantiewerk in Achtkarspelen

"We gaan in het groen, want het wordt een mooie dag," vertelt Brouwer. "Misschien loop ik de mensen soms ook wel wat voor de voeten. Maar het gaat erom dat je met de mensen kennismaakt en in gesprek gaat. Weten wat er speelt. Je hoort de verhalen als je met de mensen praat. Ik heb nu mooi de tijd om dit te doen. Veel evenementen gaan niet door. Ik zou anders in de jury zitten bij het SKS Skûtsjesilen, dat gaat ook niet door. Dus ik heb mooi de tijd om dit te doen."

Weten wat er speelt

Voor de inwoners van Achtkarspelen is het mooi dat de burgemeester op bezoek komt, maar zelf vindt hij het ook leuk. "Ik zit hier nu anderhalf jaar als burgemeester. Dan is het belangrijk om zicht te hebben op de gemeente. Dat kan met mensen aan het bureau, maar in het veld krijg je weer andere inzichten. Daar gaat het mij om. En bovendien vindt ik het gewoon leuk om te doen. Mensen vinden het ook geweldig. Collega Klaas Agricola heeft het ook wel gedaan, dus ik ben niet de eerste. Maar wie kan dat nu zeggen: de burgemeester op visite? In een overall ook nog."

In de melkput

Brouwer deed op sociale media een oproep voor vakantiewerk. "Ik heb tientallen reacties gekregen, dus we moesten selecteren. De ene dag zit ik in een verpleegtehuis, de andere dag in een melkput bij een boer. Ik ben begonnen bij het bedrijf van Johannes Marinus in Twijzel, een biologische boerderij. Dus om half zes in de ochtend stond ik in een melkput. Ik ben ook bij de dagbesteding in Drogeham geweest, In Daalders Plak. Daar zijn mensen met een beperking die mooie kunst maken. En vrijdag ben ik in het verpleeghuis 't Suyderhuys in Surhuisterveen geweest."