Rembrandt als thema van nieuwe expositie in De Knipe en Oranjewoud

Er zijn werken te zien van Henk Helmantel (kunstenaar van het jaar 2008), Rein Pol, de laureaten van de Prix de Norvège, (prijswinnaars van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst) en van Gabriëlle Westra, finalist van Rembrandt Leeft 2019. Naast schilderijen zijn er ook beelden en andere kunstobjecten. 'Rembrandt, op gepaste afstand' is te zien tot 13 september.

Verder met Rembrandts verworvenheden

Henk Helmantel legt uit wat de invloed van de 17e-eeuwse kunstenaar op zijn eigen werk is. "Die invloed bestaat vooral uit een hele grote waardering. Bij mijn werk zeg je niet meteen dat het op Rembrandt lijkt, maar hij wijst wel een weg waar je verder mee kunt. In lichtbehandeling, expressie. Hij heeft alles in zich om tot een mooi kunstwerk te komen. Je kunt veel van hem leren. Met de verworvenheden die hij in zijn schilderijen legden, kun je zelf weer verder. Op een vrije manier je talent de kans geven om zich te ontwikkelen."

Ook Rein Pol geeft aan dat hij veel van deze oude meester kan leren. "Het is zo'n fantastische vakman. Ik heb het tijdens mijn academische opleiding ontdekt. In Rembrandt kwam het nat-in-nat schilderen ook terug. Natte olieverf waar je de andere kleuren in gebruikt. Ook mijn manier van werken, dus dat klikte goed. Ik ben ook een klassiek schilder. Zo virtuoos als hem ben ik niet, maar ik kan er veel van leren."

Hana Vendlová won de Prix de Norvège in 2016 en vertelt dat zij altijd een stukje Rembrandt met zich meeneemt. "Je zou het eigenlijk niet denken, maar Rembrandt is ook voor mij een grote inspiratiebron. Zijn kleuren, licht-donker, alles is zo overweldigend en bijzonder. Daar probeer ik inspiratie uit te putten. Je hebt die voorbeelden opgeslagen in je achterhoofd. Op het moment dat je het nodig hebt, grijp je er naar terug."