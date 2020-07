Jitty van der Werf niet langer betrokken bij boerenacties

"Door alle commotie en versplintering binnen Friesland heb ik besloten om me niet meer in te zetten met het organiseren van acties", zo laat Van der Werf in de app weten.

Boerenbelangen

Jitty van der Werf was een van de oprichters van Belangen Agrarisch Fryslân, dat zich inzet voor de belangen van de Friese boeren. Ze was daarvoor ook bestuurslid van Farmers Defence Force.

Volgens Van der Werf is de interne strijd van de boeren in Fryslân de belangrijkste reden om te stoppen. "Hier heb ik geen zin in en ik steek liever mijn tijd in positieve dingen."