Bergsma, Drent en Kootstra winnen Rengerspartij in Leeuwarden

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra verloren op de tweede lijst ook van het partuur van Van Zwieten: 2-5 2-6.

Damespartij St.-Annaparochie

In St.-Annaparochie pakten Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra zondag de overwinning in de hoofdklassepartij bij de vrouwen. In de finale werd met 5-3 6-0 gewonnen van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. De kleine premie ging naar Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol.