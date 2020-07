Politie Leeuwarden in actie vanwege diverse incidenten

Bij een voorval in een woning aan de Willemskade raakte een persoon gewond. De ambulancedienst en de politie kwamen om hulp te verlenen. De gewonde zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. De omgeving van de woning werd voor onderzoek afgezet met politielinten. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

Gebiedsverbod overtreden

Op Over de Kelders werd een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden door de politie. Hij had zich niet aan zijn gebiedsverbod van drie maanden gehouden. Na verhoor heeft de politie de man weer laten gaan.