Omrop TIP: ABE!

ABE! werd van 11 tot en met 16 september 1995 uitgevoerd in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Tryater tekende voor het theaterstuk onder regie van Jos Thie. Er werkten meer dan 500 mensen aan mee. In het door Bouke Oldenhof geschreven stuk speelden veel bekende personen mee, zoals Peter Tuinman, Maarten Spanjer en Rinus Michels. De voorstellingen werden bezocht door 40.000 toeschouwers. In de nationale en regionale pers kreeg ABE! overal grote waardering.

Legendarische wedstrijd

In het spektakel staan de hoogtepunten uit de legendarische voetbalwedstrijd uit 1950, van Heerenveen tegen Ajax centraal. De Friese ploeg won toen met 6-5 na een 1-5 achterstand. Verder komen onder andere Abe Lenstra's voetbaljeugd voorbij en ook de oorlogsjaren en de blanco cheque die hij aangeboden kreeg door een Italiaanse club. Die delen uit het leven van Abe Lenstra komen ook terug in de compilatie van een half uur die Omrop Fryslân van ABE! laat zien.