Bijzonder skûtsje zeilt op het water van het Pikmar bij Grou

Het skûtsje is, met een lengte van twee meter, net groot genoeg voor Tjerkstra om alleen in te zitten. Maar dat is niet alles; de intentie van Tjerkstra was om het skûtsje te gebruiken als doodskist. "De bedoeling was dat ik met dit skûtsje het crematorium in zou gaan, maar de kinderen zijn het er niet mee eens. Ze vinden het skûtsje veel te mooi."

Tjerkstra heeft enkele winters aan het skûtsje gewerkt en kan er nu zelfs ook in zeilen. "We gaan eerst weer even het water op zo, want het is prachtig om met zo'n klein bootje te zeilen. Mijn familie zei ook: als je er in ligt, schudden we je er gewoon uit, want we willen jou wel verbranden, maar het skûtsje niet."