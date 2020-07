Spectaculaire fierljeprentree Bart Helmholt met overwinning en verste afstand

Niet alleen Helmholt stond zaterdag na enkele jaren afwezigheid weer op de schans, ook Oane Galama kwam weer in actie. In 2016 emigreerde Galama met zijn vrouw Renske naar Nieuw-Zeeland, met zijn dochter Anouska is het gezin inmiddels terug. Galama pakte zaterdag de derde plaats in de tweede klasse, net achter Age Hulder uit Burgum.

Eerste fierljepwedstrijd

Later zaterdagavond begint ook de wedstrijd in de eerste klasse. Omrop Fryslân zendt die wedstrijd live uit via www.omropfryslan.nl en op de Omrop-app.