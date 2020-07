Nieuwe sterrenwacht op 'donkerste plek' in het Lauwersmeergebied

"En dat is niet de eerste keer, want vorige week hadden we kortsluiting en het probleem konden we alleen verhelpen door alles weer uit elkaar te halen." Toch hebben de vrijwilligers er alle vertrouwen in dat de sterrenwacht binnenkort te gebruiken is. "In september moeten de eerste studenten er aan de slag kunnen."

Straks ook niet-studenten

De nieuwe sterrenwacht in het Lauwersmeergebied is echter niet alleen bedoeld voor de studenten van de RUG. Uiteindelijk mogen ook niet-studenten zo nu en dan door de telescoop kijken. De eerste keer zal waarschijnlijk bij de Nacht van de Nacht zijn. Die wordt eind oktober gehouden.