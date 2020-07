Zoektocht naar meisje bij Ameland heeft diepe indruk gemaakt op hulpverleners en eilanders

Meer dan 150 mensen hebben meegedaan aan de zoektocht, waaronder het Search and Rescue (SAR). Een team van vrijwilligers zat de hele week op het eiland en op het water om alles af te zoeken. "Het is een hele bewogen week geweest", zegt Houwina Postma van SAR. "Een intensieve zoekactie en ook best wel emotioneel, ook vanwege de saamhorigheid van de eilanders die gigantisch mee hebben gezocht. Dan is het moment dat ze wordt gevonden bij iedereen grote opluchting, vooral voor de ouders, maar dan moet je gewoon weer verder."

Niet alleen SAR zocht mee, maar ook onder andere politie, brandweer, de Kustwacht, de KNRM en veel eilanders. Garnalenvissers voeren met hun schepen in linie langs de kust op zoek naar het meisje. Ook werd een dregteam en een specialistisch marine-duikteam ingeschakeld. Het was een moeizame zoektocht, zegt Postma. "Het is zoeken naar een naald in een hooiberg, en de hooiberg is er ook niet. Het wordt moeilijk dan, het is moeilijk."

Geen openbare herdenking

Zondag zouden alle hulpverleners een herdenking houden op het water ter ere van het meisje, maar die gaat niet door. Postma: "Die is helaas afgezegd. Dit idee kwam naar voren, ook om de eilanders te bedanken en ook een stuk respect naar het meisje dat verdronken is en haar ouders die het op dit moment vreselijk moeilijk moeten hebben. Maar goed, het blijkt nu dat het een soort mediashow wordt en dat is niet onze insteek geweest."

Ze zullen het meisje daarom binnenkort in anonimiteit en stilte herdenken. Postma vertelt dat een herdenking niet vaak wordt gehouden. "Dit doen we eigenlijk nooit. We hebben veel vermissingen en je kunt niet alles meenemen. Maar dit was ook een stukje respect laten zien aan de eilanders. Wat ze allemaal hebben gedaan voor alle hulpverleners, dat is echt met geen woorden te beschrijven. We zijn er stil van."