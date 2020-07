Nieuw internetplatform helpt dorpen om meer lokaal voedsel te kopen

Deze werkwijze is niet volledig nieuw. "Wij noemen het weleens de lokale Bol.com, maar dan voor de lokale voedselmarkt", lacht Hamelynck. Het idee wordt al met succes uitgevoerd in dorpstuin Us Hôf, waar Hamelynck met haar man de initiatiefnemer van is.

"Wij hebben het hier nu vier jaar lang uitgeprobeerd en het werkt gewoon. Je kunt gelijk beginnen, want je hebt de biologische groothandel als achtervang. Dus wij hebben altijd alles", legt ze uit.