Gertjan Verbeek over eerste promotie SC Heerenveen: "Het feest erna was ongekend"

Toch komt Heerenveen terug. Ze winnen met 2-0 van Go Ahead Eagles en moeten dan naar Breda. Heerenveen wint met 1-0. Maar promotie lijkt dan nog altijd ver weg. NAC en Go Ahead Eagles moeten nog tegen elkaar en er is maar één uitslag mogelijk. NAC moet met één doelpunt verschil winnen. Verbeek: "Ik ga samen met Lubbe (Van Dijk, red.) naar Deventer. We wisten niet wat we zagen. Er stonden in dat hele stadion twee man te juichen en dat waren wij."

Finale tegen FC Emmen

Heerenveen moet dan twee keer tegen Emmen. De eerste wedstrijd gaat in Emmen met 1-0 verloren. "Maar we waren zeker niet kansloos", aldus Verbeek. "We hadden wel het gevoel dat er wat in zat." Tijdens de thuiswedstriid begint Verbeek in de spits. "Verrek, ik dacht dat ik linksback speelde, maar ik sta in de spits." Hij maakt met een vliegende kopbal na drie minuten al de 1-0 en nog voor rust maakt Marten Dijk 2-0.

Met Verbeek kijken we terug naar de samenvatting. "Pfoe, het niveau is niet best, hè. En Tukker (keeper, red.) heeft ons wel gered. Wat krijgen ze een kansen." Maar Heerenveen houdt stand en promoveert voor het eerst. "Ik kan kan me vooral het feest herinneren daarna. Eerst meteen na de wedstrijd op woensdagavond, maar het weekend daarna ook nog. We moesten op het stadhuis komen zaterdag en toen waren er duizenden mensen. Toen dacht ik al, nou is het wel klaar, maar toen hadden we zondag weer een feest. Weer duizenden mensen. Niet normaal."