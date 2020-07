Waddeneilanden vol met toeristen: Ondernemers blij, maar "houd afstand"

De Groot is zeer blij met de recreatie en het toerisme op Vlieland op dit moment. "We hebben heel veel blije toeristen die hier naartoe komen. De hotels hebben niet te klagen over de bezetting, dus we zijn tevreden. De hotelkamers die vrij komen zijn meteen weer bezet. Eerlijk gezegd had ik dit niet durven dromen. We hopen natuurlijk wel dat iedereen de 1,5 meter in acht houdt."

Toerist heeft genoeg van corona

Ze denkt niet dat het te vol is op Vlieland. "Het is een klein eiland en daardoor lijkt het alsof iedereen bovenop elkaar zit. We proberen zo goed mogelijk te handhaven door fietsen te weren uit de dorpsstraat op drukke momenten. Als men niet meer mag parkeren is er ruimte voor de voetgangers en de noodzakelijke afstand kan houden. We merken echter wel dat de gemiddelde toerist er ook wel een beetje moe van is en eigenlijk het liefst wil doen alsof er niets aan de hand is." Dat kan eigenlijk niet, en daarom blijft de ondernemersvereniging wijzen op de verantwoordelijkheid van gasten en ondernemers.

De Groot begrijpt wel dat vakantiegangers de teugels laten vieren. "Het gevoel van vakantie is: we gaan los. Dat snappen we, maar we willen iedereen toch vragen om de 1,5 meter te handhaven. We willen het zo vriendelijk houden als dat het is."

Inhaalslag

De voorzitter geeft ook aan dat het seizoen meevalt. De verwachtingen waren dramatisch, maar het pakt verrassend goed uit. "We hebben het gevoel dat we een inhaalslag aan het maken zijn. Als het zich zo doorzet en iedereen zich aan de maatregelen blijft houden en we veilig door kunnen blijven ondernemen, dan hebben wij een heel aardig seizoen gedraaid. Onze indruk is dat de mensen die komen ook wel geld willen besteden."