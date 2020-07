Dit jaar al meer tekenbeten in Fryslân dan in heel 2019

Op tekenradar.nl, waar mensen melding kunnen maken van een tekenbeet of klachten die ze eraan over hebben gehouden, is goed te zien dat de meldingen in Fryslân toenemen. Dit jaar werden de eerste beten al gemeld in begin januari. Vorig jaar was dat een paar weken later. In 2019 meldden Friezen in totaal bijna 300 beten, dit jaar is de teller de 300 al gepasseerd, en het is nog niet eens eind juli.

"Een deel van die piek in meldingen kan ook verklaard worden door de aandacht die er steeds meer is voor de teek", zegt Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Hij is, samen met mensen van het RIVM, betrokken bij tekenradar.nl. Eind juni werd de 'Week van de Teek' georganiseerd, om voorlichting te geven over de risico's van tekenbeten.