'Mei inoar' in actie voor de jeugdopleiding van SC Heerenveen

"Er zijn meer dan 600 mensen die de moeite hebben genomen om de club te steunen. Dat is een mooi gebaar in deze moeilijke tijd met corona en het jubileum dat we eigenlijk groots wilden vieren," zegt Henk Hunneman, een van de initiatiefnemers. "Bovendien wilden we dat het wij-gevoel weer wat terug komt."

'Mei inoar' op de shirts

"Op deze manier wilden we de club steunen. En het is fantastisch dat het zo goed wordt opgepakt. De grote droom is twee ton, want dan komen we met elkaar op het shirt van de eerste selecte. Ook met de tekst 'mei inoar', want zo heet de actie. En de naam van de mensen die geld hebben gegeven in het klein. Zo ver zijn we nog niet, maar wij wilden de lat voor onszelf hoog leggen. Maandag moeten we het bedrag binnen hebben. Twee ton is mooi, maar iedere euro is een investering in de toekomst van de club."

Podium voor regionaal talent

Michel Jansen van de jeugdopleiding van SC Heerenveen is blij met de actie en het geld dat al bijeen is gebracht. "Het is serieus geld voor een opleiding. Ik denk dat het belangrijk is om met de mensen die dit ingezet hebben om tafel te gaan om te kijken wat we met het geld doen. Materiaal, videoruimtes, je kunt van alles verzinnen. Maar dat moet je afstemmen met de mensen die dit fantastisch hebben georganiseerd. We willen regionaal talent een podium aanbieden: een opleiding op een hoger niveau dan bij amateurclubs. Dat moet leiden tot spelers die het eerste elftal halen. Dat is waar je het voor doet."