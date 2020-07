Er komt geen supermarkt aan de Pôlle in Lemmer. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de gemeente De Fryske Marren heeft laten uitvoeren. Volgens het rapport dat is opgesteld, is er geen noodzaak voor meer oppervlakte aan supermarktvloer. Een verplaatsing van een supermarkt naar de Pôlle of de naastliggende Zeedijk zou nadelig zijn voor het centrum van Lemmer. Ook verwacht de gemeente problemen op het gebied van verkeer en milieu.