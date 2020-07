Weromrop: De andere kant van trainer Foppe de Haan in Fryslân Foppe

SC Heerenveen bestaat 100 jaar en daarom kijken we deze week terug met een greep uit de mooiste en meest interessante programma's die op Weromrop te vinden zijn. In 2004 nam Foppe de Haan afscheid als trainer van SC Heerenveen. De toen 60-jarige trainer zat dat jaar voor het laatst op de bank bij de competitiewedstrijd tegen FC Twente. In de documentaire 'Fryslân Foppe' is ook de andere kant van de trainer te zien: het eizoeken met zijn maten en het voetballen met zijn kleinkinderen.