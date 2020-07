Stoffelijk overschot blijkt van Duits meisje (14), zondag herdenking te water

Het lichaam is door de KNRM van Schiermonnikoog overgedragen aan de KNRM van Ameland. Het lichaam ligt intussen in de aula van Ameland. De familie is op de hoogte gebracht.

Herdenking

Zondagochtend houden kotters een herdenking op zee bij Ameland. Dat zal gebeuren bij de locatie waar het meisje vermist raakte. Daar zullen bloemen in het water worden gelegd als teken van afscheid. Search and Rescue (SAR) Nederland, de KNRM, kotters, een aantal vissers en het duikersteam de Zeester zullen bij de herdenking aanwezig zijn.