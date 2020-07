Stoffelijk overschot blijkt van Duits meisje (14)

Het lichaam is door de KNRM van Schiermonnikoog overgedragen aan de KNRM van Ameland. Het lichaam ligt intussen in de aula van Ameland. De familie is op de hoogte gebracht.

In stilte herdacht

Er was sprake van dat er een openbare herdenking zou komen, maar die gaat niet door. Het meisje wordt nu in stilte herdacht door de hulpverleners.