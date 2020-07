Start fierljepseizoen in Burgum: "Een afterparty is er helaas niet"

Maatregelen

Volgens Dijk is er voldoende ruimte om 250 toeschouwers kwijt te kunnen. "Wij hebben allemaal maatregelen getroffen, ook in overleg met de Nederlandse fierljepbond. Zo zijn we op 250 mensen uitgekomen. Die kunnen we goed kwijt, als de regels worden aangehouden. Met name de 1,5 meter. Bij de ingang worden mensen er op gewezen, ook met een bord. Er is een surveillant op het terrein, de wc's worden iedere keer schoongemaakt, de kantine is zo ingericht dat mensen alleen bij een buffet wat kunnen afhalen. Zo proberen we het te regelen."

Leerpunt

Dijk heeft gekeken naar het voorbeeld van wedstrijden elders in het land. "Het bleek dat mensen bleven hangen na afloop van de wedstrijd. Dat was wel een leerpunt. Daarom willen we mensen er zaterdag ook op aanspreken om het terrein te verlaten en niet meer bij de kantine te zitten."

Mensen die de wedstrijd willen zien, kunnen dat online doen. Wie er wel in het echt bij wil zijn, moet op tijd komen.