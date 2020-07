Deel N31 bij Leeuwarden afgesloten geweest na ernstig ongeval met motorrijder

Op de N31 ter hoogte van de Harlingerstraatweg bij Leeuwarden is vrijdagmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Door nog onbekende oorzaak is een motorrijder ten val gekomen. Vanwege het ongeval was de N31 vanuit Franeker in de richting van Leeuwarden, tussen Marsum en Leeuwarden afgesloten.