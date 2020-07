Veiligheidsregio Fryslân: coronaboetes met name van beginperiode

Er zijn wel verschillen tussen provincies. In de gemeente Leeuwarden werden 155 boetes uitgedeeld, in Noardeast-Fryslân maar 54. "De verschillen zijn afhankelijk van de plaatsen waar de incidenten zijn geweest. Je kunt je voorstellen dat in Leeuwarden een horeca-concentratiegebied is. Daar zijn meer mensen, moesten we vaker handhaven en hebben we meer boetes uitgedeeld. Op het platteland van Noardeast-Fryslân, Waadhoeke en mijn eigen gemeente Súdwest-Fryslân ontloopt het elkaar niet zo erg. Dus je bent afhankelijk van excessen waarbij in wordt gegrepen," geeft De Vries aan.

Volgens haar valt het op dit moment mee. "Het gaat met name om de beginperiode. Vooral de jongeren boven de 12 jaar vonden het lastig om zich aan de regels te houden met der 1,5 meter. Ook bij hotspots: parken, skatebanen en horeca. Maar op dit moment worden er niet veel boetes meer uitgedeeld."

Verantwoordelijkheid

Verschillen tussen de aanpak moeten er niet zijn, zegt ze. "We hebben een uniforme lijn afgesproken en de handhavers pakken het overal op dezelfde manier aan. Ze proberen eerst in een goed gesprek het op te lossen, en als dat niet lukt kan er een boete worden geschreven. Dat is overal in het noorden hetzelfde. Maar niet bij iedere drukke plek kunnen we een handhaver plaatsen. Dus we rekenen ook op de verantwoordelijkheid van mensen. We moeten proberen om de tweede golf tegen te houden. Maar waar het wel nodig is, pakken we het aan."