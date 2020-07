PODCAST SC Heerenveen 100 jaar #6: "Huntelaar kwam nog een visje eten"

Sportclub Heerenveen heeft een lading aan superspitsen gehad. Afonso Alves, Camataru, Dost, Van Nistelrooij, Huntelaar, Finnbogason en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Met ere-voorzitter Riemer van der Velde en oud-scout Bert Pijffers kijken we terug en bepraten we de besten. Ze maken ieder een top 4. Bovendien bellen we met oud-Heerenveenspeler Jon Dahl Tomasson. Hij speelden van 1994 tot en met 1997 bij Heerenveen en is nu trainer van Malmö FF.