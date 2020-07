Provincie haalt kunst naar buiten: Jopie Huisman Museum komt met app

Het Jopie Huisman Museum in Workum heeft in samenwerking met Provincie Fryslân een mobiele website gemaakt. Daarmee moeten mensen de locaties in kunstwerken in 'real life' op kunnen zoeken. Zo is kunst ook in de buitenlucht te beleven. Op diverse plaatsen in Fryslân komen bankjes met een QR-code. Daarmee kunnen mensen kennismaken met het verhaal van bijvoorbeeld een schilderij dat op die locatie is gemaakt.