Vissers verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform

Visserij-organisaties in de Waddenzee hebben een platform opgericht. Het Waddenzeevisserij Platform kan namens alle sectoren in de visserij overleggen met overheden en natuurorganisaties. Het zal de Waddenvissers ook vertegenwoordigen in het net opgerichte 'Omgevingsberaad Waddenzee.' Voorzitter van het platform wordt Addy Risseeuw.