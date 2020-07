Lichaam gevonden in de Noordzee boven Ameland

Op dit moment ligt een boot van de KNRM enkele kilometers noordwestelijk van Ameland en ten noordoosten van de zandplaat Het Rif. Sinds zaterdagavond 11 juni is een Duits meisje vermist. Vrijdag en zaterdag zou SAR Nederland voor de laatste keer proberen het meisje te vinden. De 'Search and Rescue' zou met zoekhonden, een droneteam en paragliders op zoek.

"Dit kun je maar één keer goed doen"

Politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer legt uit waarom er nog niet meer bekend is. "Begin van de middag is er in de Noordzee een lichaam uit zee gehaald en geborgen. We houden er rekening mee dat het om het 14-jarige meisje gaat. Maar dat moet wel officieel worden vastgesteld. Je moet zekerheid hebben. Ook voor de familie die al bijna een week in onzekerheid leeft. Dit kun je maar één keer goed doen. Daarom zijn we terughoudend. Voordat we het echt zeker weten, maken we het nog niet bekend."

Op dit moment wordt er hard gewerkt om meer duidelijkheid te krijgen. "Het lichaam wordt geborgen en gaat naar een plek waar het geschouwd en geïdentificeerd wordt, daar is ook een arts bij aanwezig. Zodra we meer duidelijkheid hebben, laten wij dat weten," geeft Zinsmeyer aan.

Duits meisje vermist

De politie houdt er dus rekening mee dat het om het Duitse meisje gaat. De Kustwacht kreeg zaterdag rond 22.30 uur een melding van zwemmers die bij het strand noordelijk van Buren in de problemen raakten. Het ging om het vermiste meisje met haar zusje, die weg waren om naar de zonsondergang te kijken. Het gezin was op vakantie op het eiland. Hun vader probeerde de meisjes te helpen. Er is meteen een zoekactie opgezet met reddingsboten van e KNRM en een SAR-helikopter. Ook politie, brandweer en omwonenden zochten mee. De vader en het zusje raakten in de problemen, maar het meisje van 14 was verdwenen.

Midden in de nacht is de Kustwacht opgehouden met zoeken vanwege het hoog water. Burgemeester Leo Pieter Stoel heeft eerder aangegeven mee te leven met de familie, maar hij zag ook al dat de overlevingskans klein was. Ook de dagen erna lukte het niet om het meisje te vinden, ondanks aanhoudende zoekacties.