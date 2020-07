Trond Sollied: "Heerenveen en Friesland hebben me verrast"

In de zomer van 2008 komt Trond Sollied naar Heerenveen, Een verrassende keuze van de directie met Yme Kuiper op dat moment. Gertjan Verbeek moet na vier sucesvolle jaren de club verlaten en Sollied volgt hem op. Hij staat dan bekend als prijzenpakker. Hij wordt kampioen en wint de beker met Olympiakos Pireaus en AA Gent.

Na bijna anderhalf seizoen krijgt hij echter ontslag. "Ik had een mooie tijd, maar het was een beetje veel tumult. Dat was niet fijn. Ook niet voor degenen die er werkten. Ik kon goed met Yme Kuiper en Henk Hoekstra. Het gedonder kwam van boven. Dat was vervelend voor Yme en Henk. Dat ik ontslagen werd, was niet erg. That's all in the game. Een goede trainer is een keer ontslagen."

Noorwegen en Nederland lijken op elkaar

"De directie en ik zaten altijd op één golflengte, maar er waren andere mensen die het niet met ons eens waren. Wie dat waren waren wil ik niet zeggen. Je moet geen mensen beschadigen. Maar voor mij persoonlijk was Heerenveen en Fryslân een ontdekking. De mensen, de rust. Het was net als in het dorp in Noorwegen waar ik opgegroeid ben. Noorwegen en Nederland kun je goed met elkaar vergelijken. Het is niet voor niets dat Kees Verkerk in Noorwegen woont."