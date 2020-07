Kaatsvereniging Jutryp-Hommerts organiseert op 26 juli hoofdklassepartij

"Vorige week kwam los dat een aantal verenigingen niet kon organiseren en dat was voor ons wel een kans om te zien of wij dat voor elkaar konden krijgen", vertelt Veltman. De Boppeslach springt in het gat dat kaatsvereniging Willem Westra van Arum niet kon opvullen. Buiten de coronatijden is de hoofdklassepartij van Arum altijd de generale repetitie voor de PC.

Vergadering

Tot nu toe was de kaatsagenda voor augustus nog leeg, omdat veel verenigingen hun hoofdklassepartij hadden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Ruim 25 kaatsverenigingen kwamen daarom afgelopen dinsdag bij elkaar op een vergadering van de KNKB. Doel: verenigingen informeren over de mogelijkheden die er zijn om hoofdklassepartijen te organiseren, ondanks allerlei coronaprotocollen.

Leden positief

OKK Bitgum zegde toe op zondag 2 augustus een hoofdklassepartij te willen organiseren. Jutryp-Hommerts gaf aan open te staan voor de organisatie van zo'n partij, waarschijnlijk op zondag 9 augustus. Dat is nu 26 juli geworden. "Wij zeiden: we kunnen dit niet alleen en we moeten bij onze leden langs. Over het algemeen hebben die er heel positief op gereageerd."

Flink wat voorbereidingen

Het vergt volgens Veltman wel aardig wat voorbereidingen. "We hebben Bolsward gevraagd hoe hun protocol eruitziet. Daar zijn we mee aan de slag gegaan." Donderdagavond hield De Boppeslach een bestuursvergadering en bekeken ze wat er moet gebeuren. "Toen zeiden we: we gaan het aan! We hebben nog niet alles geregeld, maar we hebben er vertrouwen in dat we het voor elkaar krijgen."

Agenda opgevuld

Daarmee is de agenda aardig opgevuld. "Vorige week in Morra en Bolsward, deze week in Leeuwarden. Dan doen wij de 26e weer en Bitgum twee weken later weer. Dan zijn er ook andere verenigingen die nu de kans hebben om daarna in de gaten te springen." Verdere toezeggen werden er door de andere verenigingen niet gedaan.

Financieel gezien krijgt De Boppeslach de zaak rond. De vereniging is met de gemeente in gesprek over hoe ze het met publiek zullen aanpakken. "Dat zal niet veel afwijken van hoe het in andere plekken is. Er is een maximum aan verbonden van 250 mensen. Als die er komen, zijn we hartstikke blij."