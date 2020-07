FriesBlond Kaas nieuwe hoofdsponsor marathonploeg Jillert Anema

Irene Schouten, Marijke Groenewoud, Carien Kleibeuker, Kelly Schouten en Maaike Verweij zijn de schaatsters die de ploeg vormgeven. Ook Kleibeuker gaat nog een jaar door. De 42-jarige schaatster is vorig jaar wel definitief gestopt met het langebaanschaatsen.

Team EasyJet heeft nog geen opvolger

Voor de langebaanploeg, met onder anderen Jorrit Bergsma, heeft Anema nog geen nieuwe sponsor. "Weet jij een sponsor die daar in deze tijd met corona zin in heeft?", zo stelt Anema de vraag. "Het is gewoon erg lastig. We zijn wel met verschillende partijen bezig, maar het is niet eenvoudig."

EasyJet heeft door de coroncrisis de stekker eruit getrokken. Ze zouden door tot en met de Olympische Spelen in 2022 in Peking. "De andere sponsoren hebben die toezegging ook gedaan en blijven gewoon. Maar er moet nog wel iets bij. We blijven hard werken om een partij te vinden."