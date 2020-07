Paragliders en honden van SAR zoeken vermiste meisje: "Het zal je kind maar zijn"

De SAR (Search and Rescue) zal met zoekhonden, een droneteam en gemotoriseerde paragliders weer meerdere zoekslagen maken.

Donderdag deden garnalenvissers ook, op eigen initiatief, een laatste poging om het meisje te vinden. Ruim 20 kotters begonnen hun zoektocht aan de noordoostkast van Ameland. In linie voeren ze in westelijke richting, tot halverwege Ameland. Daarna zetten ze koers terug in oostelijke richting, om via de oostkant van Het Rif en de Engelsmanplaat omhoog te varen.

Ze werden daarbij geassisteerd door de KNRM van Ameland, Schiermonnikoog en Lauwersoog. Ze troffen echter niks aan.