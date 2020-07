Inreisverbod voor mensen met langeafstandsrelatie versoepeld: "Niets meer dat ons tegenhoudt"

Miedema heeft zijn vriendin uit zuid-Carolina ontmoet op een cruiseschip. "We hebben nu contact via Whatsapp en beeldbellen", zegt Miedema. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als in het echt.

Het was de verwachting dat het nog wel een jaar zou duren, voordat het koppel elkaar weer kon zien. Miedema is blij dat daar nu verandering in komt. "Ik bin ek gjin tweintich mear, dat ik noch in jier wachtsje kin", zegt Miedema.

Ook Jeroen Boersma, die verloofd is met een vrouw uit Amerika, is erg blij met het nieuws. "Ik ben vooral opgelucht, dat er nu in principe niets meer is dat ons tegenhoudt. Het gevoel dat als we willen, we elkaar nu gelijk weer kunnen zien", zo zegt hij.

Voorwaarden

In het belang van de gezondheidszorg en het beperken van het coronavirus, zijn aan de regeling wel voorwaarden verbonden, laat justitieminister Ferd Grapperhaus weten aan de Tweede Kamer. Zo mag het verblijf maximaal 90 dagen duren.

Om aan te tonen dat er een duurzame relatie is van minimaal drie maanden, waarbij ze elkaar regelmatig gezien hebben, moeten ze een handgeschreven verklaring ondertekenen op straffe van meineed. Ook moeten de partners een retourticket hebben. Als mensen uit landen komen met code oranje, dan geldt een dringend advies voor thuisquarantaine van veertien dagen. Alle bewijsstukken, verklaringen en eventuele garantstellingen moeten bij aankomst in Nederland aan de douane getoond worden.

Buitenlanders die met een Nederlander getrouwd zijn, mochten de afgelopen tijd wel naar Nederland reizen.