Onderzoek naar dood Karin Grijpstra afgeschaald; te weinig aanknopingspunten

Het lichaam van Karin Grijpstra (55) werd zondagochtend 23 februari aangetroffen in het water aan De Wier in Koarnjum. Ze ging de avond ervoor waarschijnlijk naar buiten om de hond uit te laten. Toen uit de eerste resultaten van de schouw en de sectie bleek dat zij letsel had opgelopen dat moeilijk verklaard kon worden, startte de politie een Team Grootschalige Opsporing. Dit om er alles aan te doen om te achterhalen hoe zij is overleden en of er een misdrijf had plaatsgevonden.

Het onderzoeksteam heeft uitgebreid buurtonderzoek gehouden en forensisch experts hebben de sloot waar Grijpstra in is gevonden minutieus onderzocht. Daar vonden zij enkele persoonlijke bezittingen van haar terug. Uit de verklaringen van diverse familieleden, vrienden en bekenden bleek niet dat Karin met iemand ruzie had.

Getuigen en sporenonderzoek

Op de avond voor haar overlijden was er in het buurthuis een toneelvoorstelling. De politie heeft onderzocht wie daar aanwezig waren en of daar getuigen tussen zaten. Ondertussen analyseerde het Nederlands Forensisch Instituut de letsels die Karin had en werd er DNA- en ander sporenonderzoek uitgevoerd.

Daarnaast heeft het onderzoeksteam meerdere malen de hulp van het publiek ingeroepen, onder meer in het programma Opsporing Verzocht. Daarop kwamen in totaal meer dan 200 tips binnen, die het team allemaal nagelopen heeft. Dat leverde geen nieuwe aanknopingspunten op. Veel tipgevers 'dachten mee' met het onderzoeksteam en reikten scenario's aan, waaronder dat van een aanrijding.