Broedseizoen op Griend valt tegen voor veel Waddenvogels

Hoe het met de kleine mantelmeeuwen en de zilvermeeuwen is gegaan, is nog onduidelijk. De kuikens zitten in het hoge gras en zijn nog niet zichtbaar, zo laten de vogelwachters op Griend weten. Vorig jaar leek er een probleem te zijn door onvoldoende voedsel. Dat is dit jaar anders. Er is meer dan genoeg kleine vis te vinden en te vangen.