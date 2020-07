K.R. Poststraat in Heerenveen vanaf vrijdagavond afgesloten

Heerenveen is de afgelopen decennia sterk gegroeid en de bereikbaarheid van de plaats staat daardoor volgens wethouder Jaap van Veen erg onder druk. "Dat is goed te merken in de ochtendspits. Het wordt steeds moeilijker om de A32 af te komen en vervolgens het centrum in te rijden." Ook in de avondspits loopt de vertraging voor verkeer dat de snelweg op wil steeds meer op. "Door aanpassingen aan afrit 12 wordt die doorstroming fors verbeterd."

Groot project

Het gaat om een groot project, dat tot eind 2023 duurt. Niet alleen de afrit naar het centrum wordt aangepast, ook die naar Oranjewoud. Van Veen: "Het is opgesplitst in allemaal kleine delen. De komende dagen wordt er gewerkt aan de K.R. Poststraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Heerenveen. Daar komt een extra rijstrook en het asfalt wordt vervangen.

Kantoren

Aan de K.R. Poststraat liggen veel kantoorpanden. "Voor de kantoren is dat op dit moment even lastig. We kunnen natuurlijk niet zomaar een weg afsluiten, maar bepaalde werkzaamheden zullen op veilige wijze plaats moeten vinden." De weg zal afgesloten zijn tot maandagochtend 27 juli. Van Veen mag vrijdagavond het laatste bord neerzetten om de weg officieel af te sluiten.

Turborotonde

De grootste veranderingen zullen zijn aan de oostkant van de afslag centrum. De werkzaamheden daaraan gaan in 2021 van start. "Daar zullen ook de verkeerslichten in het geheel worden verwijderd en er komt een turborotonde." Dat is een constructie waarbij automobilisten al voordat ze de rotonde oprijden hun rijstrook moeten kiezen. "Zo kan het verkeer vlotter door dan met de verkeerslichten die er nu staan."

Door zure appel heen bijten

Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken, worden de werkzaamheden voornamelijk in de vakantieperiode, de weekenden en de nacht gedaan. "We kunnen er niet omheen dat het de komende jaren overlast zal geven. Het is even door de zure appel heen bijten."