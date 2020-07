Leeuwarden en Noardeast-Fryslân schrijven meeste coronaboetes uit van Fryslân

In de gemeente Leeuwarden werden 155 boetes uitgedeeld, in Noardeast-Fryslân 54. Daarbij gaat het gemiddeld om respectievelijk 12,5 en 12 boetes per 10.000 inwoners. Daarna deelden agenten in Waadhoeke de meeste boetes uit: 37 in totaal, 8 per 10.000 inwoners.

In Tytsjerksteradiel en op Vlieland en Schiermonnikoog werden helemaal geen boetes uitgedeeld.

Leeuwarden en Noardeast-Fryslân halen het met hun gemiddelde echter bij lange na niet bij de tien gemeenten in Nederland met de meeste boetes. Gemeente Zaltbommel staat bovenaan de top 10 met 110 boetes, 38,1 per 10.000 inwoners. Gevolgd door Bunschoten: 83 totaal, 38 gemiddeld.