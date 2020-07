Eerste groep jongeren met maatschappelijke diensttijd klaar met traject

Het gaat om de eerste deelnemers in dit zogenoemde MDT-traject, dat een half jaar duurde. Door de coronacrisis moest dat wel deels online gebeuren. Toch was er genoeg te doen, bijvoorbeeld workshops zoals 'Wat is je talent' en 'Hier ben ik' over zelfverzekerd presenteren.

Gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Waadhoeke hebben samen met ondernemers en het onderwijs het project opgezet. Het gaat om jongeren met een tussenjaar, jongeren die uitgevallen zijn op school of jongeren die werk zoeken. Het is tevens een samenwerking van de gemeenten met Het Bolwerk Dokkum, De Skûle Franeker, Timpaan Welzijn, Vluchtelingenwerk, ROC Friese Poort, Partoer en Kennislab NOF. De volgende groepen beginnen na de zomervakantie met hun diensttijd.