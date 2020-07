Zuyderzee Lyceum in Lemmer krijgt een nieuwe locatie

Volgens de gemeente is er genoeg ruimte en kan het parkeerterrein bij de sportvelden worden gebruikt tijdens de schooluren. Mogelijk kan in 2022 de bouw beginnen, die ongeveer een jaar zal duren.

Locatiedirecteur Miranda Hazelaar denkt dat de nieuwe locatie beter te bereiken is voor leerlingen. Het oude pand kan eigenlijk niet meer. "Het is een oud gebouw dat altijd goed onderhouden is, maar nu zijn er toch grotere maatregelen nodig. In de winter zijn een aantal plekken in de school lastig te verwarmen. Het is daarnaast een ideale kans om met de inrichting van het nieuwe gebouw in te spelen op de veranderingen in het onderwijs," zegt Hazelaar.