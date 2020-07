Aantal werklozen verdubbeld op Ameland: wethouder voorziet geen problemen

Wethouder Piet IJnsen van Ameland vertelt dat het hem niet verrast. "Ik ben er slechts ten dele van geschrokken. Het is wel een uitvloeisel van het coronatijdperk dat we nu hebben. Daarom verontrust het me niet, maar het drukt je wel met de neus op de feiten. We wisten dat er meer mensen waren die zich bij het UWV gemeld hadden. Dus dat hadden we verwacht. Maar als je in juli de thermometer er weer in zou steken, dan denk ik dat het aantal wel lager is."

Gaat weer goed met horeca

Hij denkt ook niet dat het aantal werklozen problemen oplevert. "Ik zie dat de bedrijfsontwikkeling vanaf 1 juni, met name in de horeca, weer is toegenomen. Het is extra druk op het eiland met gasten. En in andere sectoren bespeur ik ook niet dat er minder werk is."

De eilanden proberen nog steun te krijgen van de regering. IJnsen: "Dat traject loopt nog. Er is inmiddels wel een brief van de staatssecretaris gekomen, er zijn regelingen voor gemeenten. De ministeries willen nog met de eilanden in gesprek."