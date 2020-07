Zomerdrukte op het Friese water: hoe is dat voor de handhaving?

Door het coronavirus zijn er veel evenementen die niet doorgaan, ook op het water. Bijvoorbeeld het SKS Skûtsjesilen of de Sneekweek. Toch was het dit jaar al vroeg druk op het water, zegt handhaver Siemen Smits van Provincie Fryslân. "Het begon al vrij vroeg met het mooie weer. Toen was de coronacrisis nog flink gaande, maar mensen wilden toch graag met hun boot het water op. Daar heb je wel werk van, maar gelukkig is het aardig goed gegaan."

"Hinderlijke waterbeweging"

Toch levert de recreatievaart wel problemen op. "Mensen zijn vaak te haastig en willen te vlug. En de jeugd: veel rubberboten en niet altijd op de hoogte van de regels." Dan gaat het bijvoorbeeld om een 'hinderlijke waterbeweging.' "Dat is dat je te snel met een boot vaart en daardoor een grote golf achter je aan trekt. Dat is zeer hinderlijk voor de mensen tegen de kant. Het moet eigenlijk worden voorkomen."

Gastvrij handhaven: terug peddelen

"Wij proberen gastvrij te handhaven," zegt Smits echter. "Zo geven we jongeren onder de 16 jaar geen boete, maar een waarschuwing. Wij bellen met de ouders en laten ze terug roeien als alternatieve straf. Dat werkt goed. Als ze een te zware motor hebben zeggen we: de motor omhoog, en maar peddelen. Dat werkt goed bij de jeugd. We hopen ze ermee bewust te maken van wat ze doen."

Turfroute

Smits is blij met de belangstelling voor de Turfroute dit jaar. "Het is mooi dat de mensen deze route nu kunnen vinden. Er is veel aan verbeterd en het is een prachtige route met sluizen en bruggetjes. Daarmee krijgen de grotere watersportdorpen ook weer wat minder mensen voor de kiezen."