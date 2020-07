Nog geen huurcontract Thialf en UNIS Flyers: grote tegengestelde belangen

De ijshockeycompetitie zal mogelijk later beginnen. De BeNe League begint dan niet in oktober, maar in overleg met de ijshockeyclubs wordt de start mogelijk uitgesteld naar november of december.

Veel minder publiek

Voorzitter Henk Hoekstra van UNIS Flyers geeft aan dat de coronamaatregelen veel problemen opleveren. "Waarschijnlijk kunnen er met de 1,5 meter zo'n 500 mensen bijeen zitten. Kinderen tot 12 mogen overal zitten, tot 18 jaar wel bijeen maar niet bij ouders. Zo zijn er talloze regels, dat maakt het voor een exploitatie erg lastig. Niet alle clubs zullen overeind blijven de komende maanden. Wij gaan minder publiek krijgen, afgelopen seizoen draaiden we voor 1.800 man, nu voor 400-500. En daar zitten de sponsoren al bij."

Het moet ook financieel haalbaar zijn, zegt Hoekstra. "Daar praten we ook over met andere clubs. Het kan goed zijn dat als er een competitie komt, dat 'ie korter zal zijn. dan begint het niet in oktober, maar in november-december. Dat kan een oplossing zijn, maar zo ver zijn we nog niet. Volgende week komt de gemeente langs. Het vraagt ook veel inzet: zo zijn er mensen nodig die bezoekers naar klachten vragen. Er moeten looppleinen komen, toezicht. Dus we krijgen aan de ene kant meer kosten, en aan de andere kant minder inkomsten. We proberen een competitie te spelen, maar het is niet makkelijk."

Problemen met Thialf

Dan spelen er nog de problemen met Thialf. "Wij zijn tweemaal bijeen geweest, dat gaat goed, maar Thialf moet van de politiek het financieel op de rit krijgen. Dat betekent wel dat er meer van de huurders wordt gevraagd. Wij zitten al met het competitieprobleem. Nu heeft de jeugdstichting wel een contract gesloten bij Thialf voor twee jaar, dus dat scheelt."

Het neemt niet weg dat er nog een lange weg te gaan is. "Thialf heeft technisch gezien ook wel de nodige problemen opgeleverd voor ons. Dus wij willen wel wat zekerheid. We kunnen wel een contract tekenen, maar dan willen we ook een stabiele hal. Het gaat op een constructieve manier, maar we zijn er nog lang niet. Alle partijen hebben andere belangen. Thialf heeft problemen, maar wij moeten onze club overeind zien te houden. In augustus praten we verder."

Het volledige interview met Henk Hoekstra, voorzitter UNIS Flyers: