Weromrop: Theo Timmermans is Hans Vonk-fan

SC Heerenveen bestaat 100 jaar en daarom blikken we deze week terug met een greep uit de mooiste en meest interessante programma's die op Weromrop te vinden zijn. 'Fan fan' was een rubriek in het sportprogramma Boppeslach. De toen 8-jarige Theo Timmermans was fan van keeper Hans Vonk. In 1998 vroeg Theo hem het hemd van z'n lijf. Twaalf jaar later stond Timmermans zelf was keeper onder de lat bij onder meer FC Volendam.