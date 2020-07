Afonso Alves: "Het was het beste jaar uit mijn carrière"

Eerst de plichtplegingen: hoe is het met Alves in deze coronatijd? "Het is rustig, ik zit nu thuis vanwege de pandemie. Het gaat hier erg slecht." Brazilië is een van de landen met de meeste doden.

Alves woont nu in Belo Horizonte, een van de grootste steden van Brazili:e. Daar is hij opgegroeid en voetbalde hij voor Atlético Mineiro. In 2002 verhuisde hij naar Örgryte in Zweden. Hij speelt een jaar bij de club waar de vader van Marcus Allbäck voorzitter van is en verhuist naar Malmö FF.

Na drie jaar scout Heerenveen Alves en beleeft hij de beste fase in zijn carrière. "Ik kan het me goed herinneren. Het waren hele mooie jaren. Het tweede jaar was het meest bijzonder. Toen won ik de Zilveren Schoen (na Totti topscoorder van Europa, red.) en de Nederlandse Gouden Schoen (beste voetballer van het seizoen 2006/2007, red.). Dat was het beste jaar uit mijn carrière.

Kanarie Alves

Het gaat zelfs zo goed, dat de bondscoach van Brazilië Dunga hem selecteert voor het nationaal elftal van Brazilië. Op 1 juni 2007 maakt hij zijn debuut als invaller voor Kaká in een oefenwedstrijd tegen Engeland. Hij wint met Brazilië de Copa América in 2007, al speelt hij in de finale tegen Argentinië niet. Daarna raakt hij uit beeld en speelt hij geen wedstrijd meer. Maar een Heerenveenspeler die opgenomen wordt in de Braziliaanse selectie, dat blijft bijzonder. "Ik kon al een paar spelers van de selectie, dus dat was geen probleem. Van grote en van kleine clubs, dus dat ik van een kleinere club kwam, was geen probleem."