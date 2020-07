UPDATE: A32 bij Heerenveen tot 19.00 uur dicht door groot camperongeluk

De snelweg A32 in de richting van Heerenveen is bij afslag Wolvega helemaal afgesloten. Vanaf Steenweek staat er voor de afslag Wolvega nog een flinke file. De weg was in zuidelijke richting deels afgesloten. Verkeer in deze richting kon wel passeren via de vluchtstrook. Intussen kan het verkeer er weer volledig langs. Er waren vier ambulances aanwezig.

Geen letsel, opvang in gemeentehuis Wolvega

Volgens politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer zijn er geen mensen met ernstig letsel. Een persoon is in een ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Mensen die betrokken waren bij het ongeluk, worden opgevangen in het gemeentehuis van Wolvega. Mogelijk is het ongeluk ontstaan doordat een vrachtwaren lading verloor op de weg, maar daar wordt op dit moment nog onderzoek naar gedaan.

Omleiding

"Het is een ravage, want er was een aanrijding tussen een vrachtwagen en een camper. Daarna ontstond ene kettingbotsing tussen zeven auto's, een camper en een kleine vrachtwagen met oplegger. De weg is bezaaid met puin, met name uit de camper. Kleding, hout, plastic. De weg is tot 19.00 of 19.30 uur dicht," geeft Hilde Bosma van Rijkswaterstaat aan. "Zo'n zeven mensen zijn lichtgewond. Zij zijn van de weg gehaald."

Bosma: "De mensen in de file worden omgeleid. En vanaf het knooppunt Blankhorst is een grote omleiding ingesteld via de A28 via Groningen. Ook vragen we mensen uit het noorden die in de richting van Zwolle willen, ook om een andere route te rijden. Want de weg is maar beperkt open."