GGD opent permanente testlocatie aan de Brandemeer in Leeuwarden

Het is fijner en veiliger om nu te testen in een gebouw in plaats van in een tent, zegt Margreet de Graaf van de GGD. "Een echt gebouw is beter voor onze medewerkers, maar ook beter voor onze bezoekers." Omwonenden van het oude schoolgebouw hebben een brief gekregen over wat er zal gebeuren nu de GGD een nieuwe testlocatie opent. De Graaf: "We vinden het belangrijk dat bewoners weten wat er zal gebeuren en wat ze kunnen verwachten. Er zullen meer auto's komen dan ze gewend zijn. Ze moeten weten dat het ook veilig en afgesloten is."

10.000 mensen

Vanaf 1 juli zijn er 10.000 mensen bij de GGD langsgekomen voor een test. "Deze week zijn er ongeveer 200 testen per dag afgenomen," zegt De Graaf. Toch lijkt het er o pdat mensen zich niet zo vlug laten testen. Dat is ook aan de reacties van mensen op straat te horen. "Ik heb geen klachten," zegt een van hen. "Maar als ik ze had, zou ik me wel laten testen." Maar een ander zegt: ik zoek de frisse lucht op. "Gewoon lekker naar buiten toe," zegt hij. "Ik heb er geen belang bij," zegt weer een ander.

Oproep voor tests

Uiteindelijk blijkt dat maar 12 procent zich laat testen bij klachten. "We zagen dat eigenlijk al bij eerdere tests. Het aantal mensen dat echt komt is veel lager dan het RIVM heeft ingeschat. Mensen laten het weten in onze vragenlijst. Het is moeilijk voor mensen om zich aan de vrijwillige thuisisolatie te houden. Blijkbaar ligt er ook nog een drempel om te komen."

Toch wil De Graaf mensen oproepen om zich te testen. "Dan weten we steeds meer over het virus, dan hebben we het goed in de gaten. En dan hoeven we niet weer zo'n periode in waar mensen hun baan kwijtraken, waar de horeca dicht moet. Dat willen we voorkomen."