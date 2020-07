Geen Frisian Proms, besluit Hengstenkeuring uitgesteld tot september

Het evenement kan alleen doorgaan wanneer er voldoende publiek is. De anderhalvemeter-beperking maakt dat onmogelijk, zegt de organisatie. In verband met de lange voorbereidingstijd heeft het KFPS daarom "met pijn in het hart" besloten dat er in januari geen Friesian Proms georganiseerd kan worden.

Hengstenkeuring

Wat de hengstenkeuring betreft, heeft het KFPS nog geen besluit genomen. Dat gebeurt pas in september. De organisatie hoopt in de nazomer meer te weten over de mogelijkheden. Ook wordt er gewerkt aan een alternatief programma voor de vrijdagavond van de Hengstenkeuring, mocht het in januari toch door kunnen gaan. Dan zou het evenement van 7 tot en met 9 januari 2020 plaatsvinden.