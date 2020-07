Ravage na groot ongeval op A32; deel van de weg afgesloten

Het ongeval gebeurde in de buurt van het tankstation bij Oldeholtwolde. De snelweg A32 is in de richting Heerenveen bij afslag Wolvega-Noord compleet afgesloten. De andere richting is voor een deel afgesloten. Verkeer kan in zuidelijke richting wel via de vluchtstrook. Er staan aan beide kanten files.

Of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. De politie zal de toedracht van het ongeval onderzoeken.