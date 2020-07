Plan voor herinrichting zwembadgebied Buitenpost

In eerste instantie was het de bedoeling om alleen een parkeerterrein bij het nieuwe zwembad aan te leggen. Het nieuwe zwembad wordt na de zomer van 2021 in gebruik genomen. Tot die tijd blijft het huidige bad geopend. Op deze locatie staat de nieuwe parkeervoorziening gepland.

Het college van burgemeester en wethouders staat achter de herinrichting van het gebied rondom het zwembad. Bij het project is ook de vervanging van de riolering van de Vaart betrokken.