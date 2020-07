Laatste zoekslag van garnalenvissers naar vermist meisje levert niks op

Ze zochten voornamelijk op de plek waar het meisje in zee verdween. Een aantal boten gooide hun netten daarbij uit. "We hebben bij paal 17, waar de honden wat roken, nog geprobeerd. Maar als ze niet bovenkomt, houdt het op den duur wel op", zegt Rispens.

Meerdere keren was er een melding dat er iets was gezien, maar het bleek iedere keer loos alarm. "Helaas vonden we niet wat we zochten."

De vissers denken dat het meisje niet ver uit de richting is gedreven. "Het is geen slecht weer geweest en er loopt minder stroming dan met springtij." Het is heel lastig te zeggen, besluit Rispens.